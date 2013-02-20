70% детского питания, игрушек и одежды на прилавках Беларуси - отечественные

Новости Беларуси. Белорусская детская индустрия наступает на пятки иностранным производителям. 70% игрушек, одежды и питания на наших прилавках — отечественные. Ассортимент и качество заметно улучшились, а детское питание значительно прибавило во вкусе и качестве, отмечают родители. На днях под Витебском запустят новый цех мясных и рыбных консервов для малышей. Спрос и предложение изучила Анастасия Корниенко.

У Анны Васюк двое детей, причем разница между первым и вторым 8 лет. Мама уверяет, растить сегодня малыша гораздо проще. Взять хотя бы детское питание — производители прибавили во вкусе и качестве.

Анна Васюк:

Смеси и консервы мясные мы только белорусские покупаем.

Чтобы расширить детское меню, производители пошли на решительные меры. Так, на карте Беларуси появился тыквенный город. Завод под Брестом сделал ставку на витаминные качества этого овоща. К программе предложили присоединиться местным жителям. Теперь тыкву здесь не выращивает разве что ленивый, а у производства растут объемы. Не отстают и предприятия севера страны. Здесь только за прошлый год разработали 15 новых видов продукции. На днях введут новый цех, где будут выпускать мясные и рыбные консервы для малышей.

Татьяна Мытникова, начальник цеха завода по производству детского питания:

С добавлением говядины, курицы и рыбы только морской (это сёмга и хек).

У белорусского продукта на прилавках магазинов бесспорное преимущество: по сравнению с зарубежными цена в два раза ниже.

В отделе одежды для самых маленьких теперь тоже можно застрять на долго. Сюда же ведут все дороги. Производители игрушек значительно расширили ассортимент. Взрослым поиграть на досуге разрешают неслучайно. После такого родительского краш-теста — машинка может пережить тюнинг.

Геннадий Криволапов, заместитель начальника предприятия по производству игрушек:

Мы получаем обратную связь непосредственно мам, пап, которые приходят сюда к нам на выставку. Они говорят: «А вот сделайте это» - пожалуйста!

Валентина Ивановна на большой шоппинг отправилась с внуком и дочкой. Обойдя все павильоны, дочери с полной уверенностью посоветовала рожать второго ребенка. Впрочем, пенсионерка призналась: не прочь и сама окунуться в детство.

Валентина Головацкая, пенсионерка:

Завидую, такого раньше не было. И игрушек, и одежды очень много выбора, особенно моему внуку игрушек очень много понравилось.

Месяц назад в магазинах появилась отечественная альтернатива памперсам. Подгузники по-белорусски выпускают на Могилевщине. В Минске уже собирают пока небольшими партиями коляски. Неслучайно иностранные производители следят за каждым шагом развития белорусской детской индустрии.

Гжегош Трыльски, производитель (Польша):

Год за годом белорусские производители становятся все более уверенными, а товары качественными. Я чувствую конкуренцию. Что говорить, белорусские игрушки уже представлены в Польше.

Марина Липницкая, заместитель начальника Управления Министерства торговли Республики Беларусь:

У нас сейчас по оценке, проведенной нашими специалистами в торговых организациях, реализуется порядка 80-90% швейных, трикотажных, чулочных изделий отечественного производства. Ну, еще есть поле деятельности для производителей части производства обуви и школьно-письменных принадлежностей, канцелярских товаров – то, что мы еще немного завозим из-за пределов республики.

Не хватает производителям элементарной рекламы и активности. К примеру, на выставке «Мир детства», где, казалось бы, отечественным предприятиям все карты в руки, позиции заняты преимущественно иностранными конкурентами. А ведь со своим товаром, бесспорно, можно уверено покорять зарубежные рынки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.