Почему дети выбирают для катания склоны вблизи дорог и кто в ответе за их безопасность

Новости Беларуси. Дополнительные каникулы начались 18 февраля у белорусских школьников. Недельная передышка в середине третьей четверти у учащихся 1 и 2 классов. На снежных склонах сейчас настоящий ажиотаж. Правда, места для игр дети зачастую выбирают весьма неподходящие – склоны вблизи дорог. На таком участке даже самый внимательный и опытный водитель может попросту не успеть среагировать. Так все-таки кто в ответе за безопасный детский отдых: родители, педагоги или сами юные спортсмены?

На кадрах кинопленки уже забытые 60-ые, а картина, словно под копирку, – современность. По соседству с оживленными магистралями недобросовестные прохожие-взрослые и беспечные дети. В нынешней дорожной истории пешеходы тоже нередко провоцируют ДТП сами. Примеров тут масса.

Скорости пусть и не запредельные, но экстрима из-за этого не меньше. Считанные доли секунды и невнимательность хотя бы одного из участников дорожного движения на этом участке кому-то может стоить жизни.

Молодая мама свидетельницей такого аттракциона становилась уже не раз. Говорит, что ни выходные, то настоящий ажиотаж. И «разгрузить» горку от посетителей поможет разве что новая зона отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодая мама:

Надо делать специальные горки для детей, я считаю, не возле дороги. У нас, где высажены деревья, должны сделать парк.

Благо, магистраль в этом новом микрорайоне неоживленная. Да и юные спортсмены «наказы» родителей еще помнят. Скромно признаются: за дорогой и скоростью своего «зимнего транспорта» стараются следить.

Дети:

Нам кажется это опасным, но мы тормозим, чтобы не вылететь на дорогу.

По этой дороге ездят машины, но их не так много.

Но водители все равно бьют тревогу: такие импровизированные «зоны зимних гуляний» должны быть под строгим контролем.

Водители:

Надо, чтобы, во-первых, дорожные службы эти отвалы не делали.

Это трасса. Конечно, не запретишь ездить, но знак «40» надо повесить.

Бывает, смотришь, родители стоят, даже внизу, возле проезжей части.

Это большое напряжение для водителя, потому что может быть всякое.

У сотрудников ГАИ для таких горок свое название – «несанкционированные». В зоне риска – дети и подростки.

Елена Волчек, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ Фрунзенского района Минска:

Водитель вообще обязан прогнозировать ситуацию на дороге. Естественно, родители, отпуская детей на улицы, тоже должны знать где их дети находятся.

Но все же кто в ответе за такую «спортивную минутку» – вопрос спорный. Педагоги и родители могут разве что предостеречь от опасного досуга.

Людмила Жогло, заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 35 Минска:

У нас в гимназии работает родительский патруль, в вечернее время классные руководители, социальная служба и родители выходят на патрулирование района. И безопасность ребят на дорогах тоже проверяют.