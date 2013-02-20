Уникальный случай: сразу две пары идентичных близнецов появились в семье жителей Техаса

Новости США. В семье супружеской пары из Техаса появились сразу две пары идентичных близнецов. Подобный шанс выпадает один раз на 70 миллионов.

Счастливые родители, 36-летняя Тресса и 43-летний Мануэль Монтальво, планировали братика или сестричку для своего двухлетнего сына Мемфиса.

Тресса, многодетная мама:

Мы планировали беременность, но, очевидно, перестарались. Мы не ожидали этого, но были благословлены сразу четырьмя детьми.

Четыре здоровых малыша появились на свет на 31-й неделе беременности, врачам пришлось сделать Трессе кесарево сечение. Родители назвали малышей по первым четырем буквам английского алфавита. Эйс и Блейн появились на свет весом 1,64 и 1,79 килограмма, а появившиеся минутой позже Кэш и Дилан (Dylan) весили 1,33 и 1,53 килограмма.

Отец семейства уверяет: они с супругой не собираются останавливаться на достигнутом и надеются, что в их семье все-таки появится девочка.

Тресса, многодетная мама:

Когда ребята немного подрастут, нам с мужем все же придется выполнить обещание, данное старшему сыну: я хочу родить еще и девочку.