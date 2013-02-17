52-летний актер Хью Грант во второй раз стал отцом

Новости Великобритании. Радостное событие в жизни британского актёра Хью Гранта и его спутницы Тинглан Хонг произошло ещё в декабре. Однако общественность узнала об этом только сегодня. По данным местных СМИ, мальчика назвали Феликс Чэнг.

Хью Грант, британский актер (сообщение в Twitter):

Я в восторге, что у моей дочери теперь есть брат. Обожаю их обоих до невозможности. У них потрясающая мама.

Чуть позже Хью Грант в микроблоге выразил надежду, что пресса оставит его в покое, узнав все из его уст.



Хью Грант, британский актер (сообщение в Twitter):

И чтобы было кристально ясным: я папочка.

Напомним, этой зимой в семье музыкального продюсера Яны Рудковской и прославленного фигуриста Евгения Плющенко пополнение. В канун Рождества Яна родила сына. Мальчика назвали Александром.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

Малыш родился весом 2 кг 800 г! Здоровенький! Роды прошли очень быстро!

В своём микроблоге в Twitter Плющенко признался: рождение сына – невероятное счастье.

Евгений Плющенко, российский фигурист:

Держу сейчас на руках сына! Спасибо Господу и моей Яночке!

Недавно отцом стал и белорус Дмитрий Колдун. Певец назвал сына Яном. Малыш родился ростом 53 см и весом 3 кг 650 граммов. На официальных страницах в соцсетях артист не скрывает радости. «Папа Минский!», такую запись оставил артист в Вконтакте.

Ян – первенец Дмитрия и его супруги Виктории. Кстати, Дима стал отцом ровно через год после свадьбы.

Дмитрий Колдун (в интервью «Экспресс-газете»):

Маленький такой, хороший… Думаю, вырастет и будет похож на меня. Пока я еще не осознал до конца свое положение: появился маленький человек, которого нужно любить, это чувство должно созреть. Как только я все окончательно приму и пойму – сразу перенесу свои эмоции в творчество.

Виктория рожала сына в одном из минских роддомов в обстановке строжайшей тайны. Напомним, в гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения на СТВ» певец в очередной раз напомнил, что не любит рассказывать о своей личной жизни.

Дмитрий Колдун:

Я знаю очень мало случаев, когда удачная светская жизнь человека сочетается очень удачно с его творческой жизнью. Обычно либо это светский человек, либо профессионал своего дела. Хотя есть, конечно, исключения. Вот, например солист группы Maroon 5. Он и там, и там успевает! И музыку хорошую пишет, и всегда его можно увидеть на всех вечеринках. Поэтому это вопрос исключительно человека. Я, например, не очень люблю рассказывать про свою личную жизнь. Делаю это очень редко.