Певец Дмитрий Колдун будет играть за белорусский футбольный клуб
Новости Беларуси. Дмитрий Колдун заявлен как нападающий футбольного клуба второй лиги «Днепр» из Рогачева и получил персональный номер 44.
Ожидается, что Колдун выйдет на поле в первом туре чемпионата второй лиги в домашнем матче против шкловского «Спартака».
Поединок состоится 2 мая. Вход на матч будет бесплатным.
Перед началом встречи на арене состоится концерт Дмитрия Колдуна.
Представители команды отметили, что не рассматривают музыканта как серьезное усиление состава.
Андрей Иваненко, коммерческий директор команды (в комментарии Onliner):
Дмитрий начнет игру на скамейке запасных, а выпускать ли его на поле, будет решать тренер команды. Тренировок у Колдуна с командой не было, он появится только на предматчевой, получит персональную установку. Игроки отнеслись к новичку с пониманием и даже с воодушевлением. Все просят рассматривать вторую лигу как любительскую. Ну, значит будем играть с любителями. Дмитрий, кстати, учился в одном классе с Артемом Милевским, плюс у него рост 191 см. Так что не стоит сомневаться в его навыках, он вполне может сыграть нападающего.
Насколько часто артист будет «играть» за футбольный клуб, пока не понятно: у него очень напряженный график.
Сейчас Колдун гастролирует по городам Беларуси с концертной программой «Город больших огней. На бис!».
Дмитрий Колдун, певец:
В Беларуси я часто бываю. Здесь я вспоминаю свои молодые годы. Могу сказать, что в Беларуси песни пишутся легче. Как-то здесь… наверное, воздух привычнее.
Чем отличается российский шоу-бизнес от белорусского? И что значит для Колдуна «жить по правилам», узнаете, посмотрев видео.