Певец Дмитрий Колдун будет играть за белорусский футбольный клуб

Андрей Иваненко, коммерческий директор команды (в комментарии Onliner):

Дмитрий начнет игру на скамейке запасных, а выпускать ли его на поле, будет решать тренер команды. Тренировок у Колдуна с командой не было, он появится только на предматчевой, получит персональную установку. Игроки отнеслись к новичку с пониманием и даже с воодушевлением. Все просят рассматривать вторую лигу как любительскую. Ну, значит будем играть с любителями. Дмитрий, кстати, учился в одном классе с Артемом Милевским, плюс у него рост 191 см. Так что не стоит сомневаться в его навыках, он вполне может сыграть нападающего.



