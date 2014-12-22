В Молодечно прошел новогодний благотворительный праздник для детей

Новости Беларуси. Время новогодней сказки. Областной благотворительный праздник собрал более 900 детей в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сироты и инвалиды, дети из многодетных и мало-обеспеченных семей, одаренные и талантливые учащиеся. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, Снежной королевой и другими сказочными персонажами юные жители Минской области отправились в волшебное путешествие под названием «Новогодние приключения».

Гости областного праздника получили сладкие подарки и безграничное число положительных эмоций.