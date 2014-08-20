Юлия Ванина, руководитель пресс-центра Министерства образования Беларуси и Сергей Ольшевский, начальник IT-технологий Национального института образования: 1-го сентября будет создан Национальный образовательный портал

Вскоре закончится летняя пора и начнется школьная. Остается совсем немного времени до самой знаменательной и волнительной даты для школьников - 1 сентября. Многих волнует вопрос: «как правильно подготовить ребенка к школе?», ведь школа - это место, где ребенок получает первые навыки самостоятельности. О том, какие изменения произойдут совсем скоро в системе образования поговорим с гостями программы «УТРО» на СТВ - Юлией Ваниной, руководителем пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь и Сергеем Ольшевским, начальником информационных технологий Национального института образования.

Чем является 1 сентября для вас?

Юлия Ванина, руководитель пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь:

Начало учебного года - начало очередных хлопот. И конечно же завершение летних хлопот, которые связаны, если с Министерством образования - то с подготовкой к учебному году, если как для мамы - то подготовка к нему своих детей. Я считаю, что 1 сентября - это праздник! Всегда приходят важные люди, поздравляют с началом учебного года, дети все такие торжественные: в платьицах, с беленькими бантиками.

Сергей Ольшевский, начальник информационных технологий Национального института образования:

Для меня как для разработчика 1 сентября - это дедлайн, когда мы должны на 80% максимально наполнить Национальный образовательный портал и представить его основной целевой аудитории - учащимся, учителям, родителям и различным системам образования, поэтому можно сказать, что времени все меньше и меньше, ответственности все больше…Для меня это рабочий момент. Новый этап. Полноценная публикация Национального образовательного портала.

Для чего нужен этот портал? Какова его идея?

Сергей Ольшевский, начальник информационных технологий Национального института образования:

Его идея - объединить все ресурсы системы общего среднего образования в одном месте. Потому что, проведя анализ, мы убедились в том, что в настоящее время все ресурсы рассредоточены по различным уровням. И единой точкой доступа, как правило, не было. Национальный образовательный портал - это попытка систематизировать ресурсы системы общего среднего образования: школьного и специального - в одном месте, разделить их по конкретным целевым аудиториям. Родители, учителя, ученики и руководители систем образования уже сейчас могут получить основную часть материала, которая им необходима в профессиональной деятельности.

То есть Вы хотите сказать, что, если я собираюсь вскоре отдать ребенка в школу, но совершенно не помню, что нужно делать, то зайдя на этот портал, я найду вопросы?

Сергей Ольшевский, начальник информационных технологий Национального института образования:

Да, будут все необходимые материалы для родителей для того, чтобы подготовить ребенка в системы образования дошкольного типа.

Юлия Ванина, руководитель пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь:

Там также будут онлайн-консультации. Если у вас возникает какой-то вопрос, то вы сразу же можете задать их специалисту. Онлайн-консультант ответит на все вопросы, касающиеся перехода ребенка в школу: где подготовиться и как… Я думаю, что эта рубрика будет более всего востребована.

А у Вас нет такого опасения, что эта онлайн-консультация может стать «горячей линией» или «книгой жалоб»?

Юлия Ванина, руководитель пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь:

Нам бы очень хотелось, чтобы она стала «горячей линией», но ни в коем случае не «книгой жалоб». Потому что очень хотелось бы, чтобы учителя, а особенно родители и дети, получали на Национальном образовательном портале качественную и понятную информацию от профессионалов. Раньше чаще всего все вопросы, касающиеся образования, писались на сайте Министерства образования, и именно для того, чтобы немного «разгрузить» специалистов, мы очень надеемся, что на онлайн-консультациях будут работать специалисты всей системы, не только Министерства образования.

Сергей Ольшевский, начальник информационных технологий Национального института образования:

На Национальном образовательном портале для первых ступеней систем общего среднего образования уже доступны электронные учебники. В течении дня, к концу недели будут доступны электронные учебники систем общего среднего образования второй, третьей ступени.

Как подготовить ребенка к школе?

Юлия Ванина, руководитель пресс-центра Министерства образования Республики Беларусь:

Решать «готов маленький человек к школе, или не готов» должны родители. Потому что лучше, чем они, своего ребенка никто не знает. Нужно проконсультироваться с психологами. Что касается поступления в первый класс, то нет обязательств, что ребенок должен уметь читать и уметь складывать числа. Нет! Этому всему будут учить в школе.