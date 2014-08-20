Советы ортопеда: С каким портфелем можно ходить в школу?

Когда мамы сегодняшних школьников были детьми выбрать портфель было очень просто. При ассортименте из двух-трех моделей долго раздумывать не приходилось.

Сегодня выбрать портфель для школьника задача не из легких. Глаза разбегаются. Только в одном крупном столичном магазине представлено 500 моделей портфелей, из них 280 белорусского производства.

Если для детей имеет значение внешний вид, то родителям стоит прислушаться к советам ортопедов.

Все должно соответствовать физическому развитию и возрасту ребенка. Потому что, если давать спине какие-то повышенные нагрузки, то соответственно, может просто не справиться растущий организм и возникнуть проблемы: в лучшем случае - нарушение осанки.

Чтобы избежать искривления осанки нужно выбрать портфель с ортопедической спинкой, жестким каркасом и анатомической подушкой -специальными валиками, позволяющими распределить нагрузку. Лямки школьного портфеля должны быть широкими, регулируемыми и иметь мягкую подкладку.

То же самое с лямками. Во-первых, они должны быть широкими и регулируемыми. Попросите ребенка прямо в магазине надеть этот рюкзак и посмотреть, как можно отрегулировать лямки. Следите за тем, чтобы лямки не были эластичными, то есть те, которые просто «приклеивают рюкзак к ребенку». Это должна быть динамичная конструкция, которую легко отрегулировать.

Размер портфеля тоже имеет большое значение.

Нельзя покупать навырост, эти «кнопики» идут и совсем не видны за рюкзаком, портфели, ранцы должны быть не выше плеч и не ниже поясницы.

Кроме этого ранец должен быть легким, сделанным из прочной водонепроницаемой ткани, с накладными карманами…Но чтобы не бил по карману.

Многодетная семья из Боровлян экономить на важной покупке не собирается. Опытные родители знают, что портфель в школе -не только для переноски тяжестей на нем будут сидеть, кататься с горки, играть им в футбол, в нем будут таять конфеты, проливаться краски и будет много еще такого, о чем мамам даже не стоит знать…