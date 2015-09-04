12-летний Тимур Сушко, студент БГМУ: Хочу быть нейрохирургом

Новости Беларуси. Большие надежды. Этот материал программы Новости «24 часа» на СТВ – о юном гении, который стал сенсацией нынешней вступительной кампании. Тимуру Сушко всего двенадцать, а он уже первокурсник Белорусского государственного медицинского университета. Удивительные способности к обучению у мальчика с раннего детства. Кроме того, он серьезно занимается плаванием и готовится выступить на Олимпиаде в 2020 году в Токио.

«Звездный мальчик» без намека на звездную болезнь. Тимур внимательно слушает преподавателя и до сих пор не может привыкнуть к такому вниманию журналистов. За пару дней о чудо-парне узнали все. Тимуру всего 12, а он уже студент лечебного факультета ведущего медицинского вуза страны.

Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Мне очень понравилась анатомия. Особенно меня впечатлил человеческий мозг, потому что в будущем я хочу быть нейрохирургом.

Удивительные способности к обучению у мальчика проявились очень рано. В два года Тимур мог бегло читать, в пять пошел в школу, причем сразу во второй класс. Дальше – больше: с пятого класса он «перепрыгнул» в седьмой, в 10 – стал девятиклассником, а в 12 – закончил школу.

Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Я стремился к знаниям. Мне помогали родители, учителя, я сам учил. Я усердно готовился к централизованному тестированию, для меня это было нормально.

12 лет, скажут многие, не тот возраст, когда делают выбор на всю жизнь. Но себя в профессии врача Тимур увидел еще в пять.

Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Доктор – это высокое слово. Когда я узнал, что люди умирают, захотел изобрести лекарство от всех болезней, эликсир, который продлит людям жизни.

Впрочем, феномен Тимура, тот редкий случай, когда не учебой единой… Как рыба в воде он не только среди книг. Мальчик – без малого кандидат в мастера спорта по плаванию. В своем возрасте – лучший в мире.

Игорь Неженец, старший преподаватель кафедры спорта Белорусского национального технического университета:

Гордость берет за такого ученика. Особенно приятно, когда выезжаем на международные турниры во Францию, германию, Россию, и он гордо становится на пьедестал, а на его плечах флаг Беларуси.

Фирменный стиль – брасс – мальчик оттачивает два раза в день. И никаких выходных! Плаванием Тимур начал заниматься в 3,5 года. В секцию, как это обычно и бывает, привели родители. Дальше, как и с учебой, мальчик начал показывать впечатляющие результаты. В спортивной копилке юного студента – 125 медалей и 30 кубков. В планах их еще больше.

Тимур Сушко, студент Белорусского государственного медицинского университета:

Я хочу поучаствовать в Олимпиаде-2020 в Токио и защитить честь своей страны. И, однозначно, привезти оттуда несколько золотых медалей.

Рассудительный взгляд и детские мечты... Тимуру — 12, возможно, он и маленький гений, но, как и все мальчишки, признается нам герой, в свободное время не прочь погонять в футбол во дворе или поиграть в компьютерные игры.