Зима в Беларуси в октябре: за три дня - 19 трупов на дорогах

Новости Беларуси. Более трех сотен спецмашин в минувшие сутки убирали республиканские дороги. Одни освобождали трассы от снега, другие - обрабатывали их противогололедной смесью. В выходные снег накрыл практически всю территорию страны. Во многом осложнив дорожную обстановку и транспортное сообщение.

Сложившиеся погодные условия - снегопад и гололедица - спровоцировали бум на аварии со смертельным исходом. Только 27 октября за промежуток в 5 часов МЧС Беларуси трижды выезжали на вызовы, сообщает ctv.by со ссылкой на МЧС.

В субботу утром в Новополоцке по ул. Ктаторова 19-летний водитель автомобиля Seat врезался в опору моста. Прибывшим врачам осталось лишь констатировать смерть молодого человека. Спустя время на трассе М-10 Кобрин-Гомель столкнулись Mercedes A-Class и грузовой автомобиль Volvo. От удара машины вылетели в кювет. В первом автомобиле находились погибли оба. Дальнобойщик не пострадал. Позже в Бобруйском районе возле деревни Вишневка на автодороге Бобруйск-Минск Peugeot 406 столкнулся с МАЗом. С помощью специнструментов спасатели деблокировали из Peugeot два трупа. Водитель МАЗа с ушибом голеностопного сустава и травматическим шоком госпитализирован в Бобруйскую центральную больницу.

23-летняя девушка погибла под колесами автомобиля в Минске. 28 октября вечером на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Независимости на неё был совершен двойной наезд. По предварительным данным пресс-службы Минской ГАИ, сначала девушку сбил Renault Laguna, а потом фура, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.

Представитель пресс-службы Минской ГАИ:

Сначала девушку сбил Renault Laguna. Водитель был в шоке и ничего толком пояснить не мог. Затем был совершен наезд фурой с польскими номерами. Дальнобойщик (им оказался белорус) не остановился и поехал дальше. Водитель Audi со встречного направления, увидев, что произошло, поехал за ним. Примерно через три километра догнал. Но тот стал отрицать, что было ДТП, и поехал дальше. Тогда водитель Audi сообщил обо всем на спецлинию 102 и вел преследование до того момента, пока дальнобойщика не задержали сотрудники милиции. Это произошло в 30 километрах от города.

Всего за прошедшую пятницу и выходные дни на дорогах республики зарегистрировано 54 ДТП, в которых 19 человек погибли, 56 получили ранения.

Основные причины ДТП: потеря управления, летняя резина, плохая видимость на дороге. Специальный план «Погода», введенный ГАИ с вечера 26 октября, действует до сих пор. Между тем, после ненастных снежных выходных погода возьмет тайм-аут. В ближайшие дни осадков по стране не ожидается. Предстоящие сутки будут морозными, но без метелей и мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица. Осадки ожидаются к середине недели. А с четверга потеплеет до плюс 10.

Дмитрий Максюта, пресс-секретарь ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В связи с выпадением обильных осадков, ГАИ рекомендует отказаться от пользования личным транспортом. Воспользоваться услугами общественного транспорта. А если это невозможно, то быть внимательным, подготовить автомобиль к эксплуатации зимой, соблюдать скоростные режимы.

Работник шиномонтажа в Минске:

Очереди у нас огромные сегодня. Машин 20-30 постоянно стоит.

Денис Глинский, генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В эти выходные в уборке снега принимало участие 250-270 единиц техники. Посыпали примерно 600 тонн соли. 350-380 метров кубических песчано-соляной смеси. Вывезено около 700 кубов снега.

В Витебской области за три дня выпала декадная норма осадков. Подобное здесь было лишь полвека назад. Тогда выпавший снег продержался до конца февраля.

Людмила Бороденок, ведущий инженер-синоптик Витебского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды:

Открылся доступ арктическому холоду, осадки начали выпадать в виде снега уже в субботу. Местами по области высота снега была уже 1-4 см, а в воскресенье более активный южный циклон принес уже довольно обильные снегопады.