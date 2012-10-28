Молодечненский автопарк: Открыли туристическое агентство, а на международных перевозках заработали 240 тысяч долларов

Последнее воскресение октября – День автомобилиста и дорожника. Его отмечают не только водители, но и все, кто в силу своей деятельности как-то связан с автомобилями. Праздник этот давно не только профессиональный, а уже народный.

Принимает поздравления и герой программы «Центральный регион» на СТВ Евстафий Каравай — директор 4-го автопарка Молодечно.

Казалось бы, Евстафий Каравай с такой фамилией должен продовольственную безопасность страны обеспечивать. А он посвятил себя автоделу. 29 лет работает в Молодечненском автопарке номер 4. Пришел сюда главным инженером, и вот уже 7 лет как возглавляет родное предприятие. Автопарк пережил не одно реформирование. Значительно расширился. И сегодня это одно из самых крупных предприятий республики. 568 работников, более 200 машин, в ведении вокзалы в Молодечно, Мяделе и Нарочи.

Молодечненский автопарк хорошо зарекомендовал себя не только в Беларуси. Международные перевозки — одно из перспективных направлений предприятия. В этом году уже заработали 240 тысяч долларов. Сотрудничают со многими иностранными фирмами. А они в свою очередь все чаще доверяют белорусским перевозчикам. Исполнительность и ответственность привлекают. А не так давно в автопарке освоили и новый вид деятельности — туризм. Организовали собственное агентство и довольно успешно влились в эту сферу.

Выбрать понравившийся маршрут можно прямо на Молодечненском вокзале. Он под крылом автопарка. Три года назад здесь закончился капитальный ремонт. А в прошлом году Молодечненский вокзал был признан лучшим в республике. Мы побывали еще на двух — Мядельском и в Нарочи. Они тоже на балансе молодечненского автопарка. И надо отметить, что эти объекты в таких небольших городках впечатляют. Там впору экскурсии проводить.