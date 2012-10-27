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Около 150 аварий произошло в Минске за минувшие сутки из-за плохой погоды

27 октября 2012 13:40
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Новости Беларуси. Беларусь в эти выходные оказалась во власти непогоды. Заморозки, мокрый снег и сильный ветер принес холодный циклон «Вероника». Синоптики передали штормовое предупреждение. На дорогах гололедица, ухудшилась видимость.

Значительно возросло число аварий. Так за последние сутки только на столичных дорогах произошло порядка 150 ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД Республики Беларусь:
Сотрудники ГАИ настоятельно рекомендуют всем водителям обязательно поменять шины на своих автомобилях, подготовить автомобиль к зиме, пройти ТО, поменять масло, фильтры.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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