Женщина за рулем протаранила 4 припаркованных автомобиля в Минске

Новости Минска. Поездка на автопилоте. Пять автомобилей столкнулись 8 января на стоянке на улице Городецкой. И несмотря на то, что четыре из них были просто припаркованы, повреждения - серьезные. Одна из машин даже вылетела на газон.

К счастью, в салонах авто никого не было и в ДТП никто не пострадал. Цела и виновница аварии, которая протаранила машины. Водитель утверждает, что включила зажигание и иномарка самопроизвольно поехала. Остановить ее женщина не смогла. Так ли это, пока неизвестно. Окончательно причины ДТП сейчас устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.