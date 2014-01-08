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Женщина за рулем протаранила 4 припаркованных автомобиля в Минске

08 января 2014 18:07
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Новости Минска. Поездка на автопилоте. Пять автомобилей столкнулись 8 января на стоянке на улице Городецкой. И несмотря на то, что четыре из них были просто припаркованы, повреждения - серьезные. Одна из машин даже вылетела на газон.

К счастью, в салонах авто никого не было и в ДТП  никто не пострадал. Цела и виновница аварии, которая протаранила машины.  Водитель утверждает, что включила зажигание и иномарка самопроизвольно поехала. Остановить ее женщина не смогла. Так ли это, пока неизвестно. Окончательно причины ДТП сейчас устанавливаются, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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