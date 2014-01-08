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В Смолевичском районе погиб в аварии гражданин России, врезавшийся на Hyundai в столб

08 января 2014 15:21
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Новости Минской области. Серьёзная авария в Смолевичском районе. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в столб дорожного освещения. В результате ДТП молодой мужчина, гражданин России,  погиб. Его жена и дочь с травмами госпитализированы в Смолевичскую центральную районную больницу.

Фургон-дача сгорел в Пуховичском районе. Автомобиль воспламенился на территории стоянки в деревне Птичь. В результате несчастного случая пострадала семья из четырёх человек. Причина пожара устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

 

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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