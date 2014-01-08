В Польше ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде после трагедии 1 января

Новости Польши. В Польше ужесточат наказание за вождение в нетрезвом виде. У водителей «под шафе», по вине которых человек погиб или получил тяжёлые травмы, права отберут пожизненно. Снисхождения не будет даже для тех автомобилистов, кого впервые задержали за рулём в подвыпившем состоянии. Они, помимо лишения водительских прав сроком до трёх лет, обязаны будут уплатить штраф в размере примерно 1200 евро. Повторное задержание обойдётся нарушителям в несколько раз дороже. Кроме этого, начиная с 2015 года, каждый водитель в Польше должен иметь в машине алкотестер.

Правительство Польши в экстренном порядке занялось проблемой пьянства за рулём после трагедии, произошедшей 1 января. Тогда нетрезвый водитель въехал в группу пешеходов на тротуаре. Погибли 6 человек, в том числе ребёнок, еще двое детей попали в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.