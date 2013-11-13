Прямой эфир

Возле станции метро «Октябрьская» в движении загорелся Peugeot

13 ноября 2013 08:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Автомобиль Peugeot (1988 года выпуска) загорелся во время движения на проспекте Независимости в Минске. ЧП произошло вчера около 18.00.

Пожар вспыхнул в моторном отсеке. После чего огонь распространился в салон. Со слов очевидцев, автомобиль, стоявший во втором ряду, вспыхнул как спичка.

На момент прибытия МЧС автомобиль был полностью охвачен пламенем. Тушение пожара осложнилось тем, что из моторного отсека выбивалась струя горящего газа. Баллон с топливом находился в багажнике, что создавало дополнительную опасность.

Как сообщил помощник начальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский, причина происшествия устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, недавно короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в Несвиже. Утром в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло возгорание. Хозяева в тот момент находились на работе. Из-за сильного дыма пожарным пришлось эвакуировать 9 человек из соседних квартир, из них трое детей. Возгорание удалось быстро локализовать (смотрите видео).

# Аварии # Пожар # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области задавили пешехода и сбили велосипедистку
12 ноября 2013 19:59

В Минской области задавили пешехода и сбили велосипедистку

ДТП в ЮАР. Погибли 29 человек, 11 ранены
12 ноября 2013 07:35

ДТП в ЮАР. Погибли 29 человек, 11 ранены

В Минском районе произошло 6 аварий, виновниками которых стали пешеходы
12 ноября 2013 05:24

В Минском районе произошло 6 аварий, виновниками которых стали пешеходы