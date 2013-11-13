Возле станции метро «Октябрьская» в движении загорелся Peugeot

Новости Беларуси. Автомобиль Peugeot (1988 года выпуска) загорелся во время движения на проспекте Независимости в Минске. ЧП произошло вчера около 18.00.

Пожар вспыхнул в моторном отсеке. После чего огонь распространился в салон. Со слов очевидцев, автомобиль, стоявший во втором ряду, вспыхнул как спичка.

На момент прибытия МЧС автомобиль был полностью охвачен пламенем. Тушение пожара осложнилось тем, что из моторного отсека выбивалась струя горящего газа. Баллон с топливом находился в багажнике, что создавало дополнительную опасность.

Как сообщил помощник начальника Минского городского управления МЧС Виталий Дембовский, причина происшествия устанавливается. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, недавно короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в Несвиже. Утром в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошло возгорание. Хозяева в тот момент находились на работе. Из-за сильного дыма пожарным пришлось эвакуировать 9 человек из соседних квартир, из них трое детей. Возгорание удалось быстро локализовать (смотрите видео).