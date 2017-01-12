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Более 500 человек эвакуированы из Узденской гимназии из-за короткого замыкания электропроводки

12 января 2017 07:23
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Новости Беларуси. В Минской области из-за короткого замыкания электропроводки из здания гимназии эвакуировано более полутысячи человек. В результате происшествия никто не пострадал.

О том, что в одном из помещений Узденской районной гимназии превышена концентрация дыма, стало известно благодаря системе автоматической пожарной сигнализации. К приезду спасателей администрация эвакуировала всех, кто находился на тот момент в здании. Задымление в электрощитовой было ликвидировано за считанные минуты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Электроснабжение

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