В Минском районе произошло 6 аварий, виновниками которых стали пешеходы

Новости Беларуси. 6 ДТП с участием пешеходов произошло в Минском районе за сутки. В большинстве случаев виновниками аварий стали сами пешеходы. Двое из них были нетрезвыми.

Так, в Стобцах 20-летний водитель сбил мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. 42-летний пешеход был нетрезвым и не обозначил себя светоотражающими элементами.

А в Крупском районе 25-летний мужчина попал под колеса фуры. В результате пешеход с тяжелыми травмами в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.