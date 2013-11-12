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В Минском районе произошло 6 аварий, виновниками которых стали пешеходы

12 ноября 2013 05:24
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Новости Беларуси. 6 ДТП с участием пешеходов произошло в Минском районе за сутки. В большинстве случаев виновниками аварий стали сами пешеходы. Двое из них были нетрезвыми.

Так, в Стобцах 20-летний водитель сбил мужчину, который неожиданно выбежал на проезжую часть дороги. 42-летний пешеход был нетрезвым и не обозначил себя светоотражающими элементами.

А в Крупском районе 25-летний мужчина попал под колеса фуры. В результате пешеход с тяжелыми травмами в реанимации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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