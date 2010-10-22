Водителя «скорой», задавившей девочку в Томской области, предупреждали – «ты доездишься!»

В Томской области пьяный милиционер на машине сбил трех девушек, а скорая помощь наехала на пострадавшую . 15-летняя девочка скончалась на месте аварии, ее подруги доставлены в районную больницу одна - с сотрясением головного мозга, другая - с переломом голени. Еще одна девочка от госпитализации отказалась.

Погибшая школьница и ее подруги, пострадавшие в ДТП, жили и обучались в интернате для детей из отдаленных населенных пунктов.

Наталья Устименко, пресс-секретарь УВД:

По уточненным данным, в свободное от учебы время воспитанники интерната вышли на прогулку. Их было 7 человек - 5 девочек и 2 мальчика. Впереди шли 4 девушки, за ними еще одна девушка, потом мальчики. Милиционер сбил 4 девушек, одна из них от госпитализации отказалась.



Пьяный милиционер на этой машине сбил девушек Фото: СКП по Томской области

Павел Сбышко, руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Томской области:

По располагающей у нас информации, он (водитель машины скорой помощи - ctv.by) характеризуется как мастер лихой езды. Формально у него никаких взысканий нет, но его сослуживцы и родственники говорят, что ездил он очень быстро

По его словам, водитель машины скорой помощи, который приехал на место ДТП в Каргаске, был трезвый. Содержание алкоголя в крови сбившего детей милиционера превышало 1,4 промилле.

Елена Лебедева, старший помощник руководителя следственного комитета при прокуратуре:

Суд принял решение в виде заключения под стражу подозреваемого. Решение принято по ходатайству следственного комитета.

Анатолий Рожков, глава Администрация Каргасокского района:

Тело 14-летней девочки доставим самолетом в Усть-Тым (поселок на севере Томской области), где проживает мама погибшей. Гроб будут сопровождать специалисты, которые на месте определятся по сумме материальной помощи.

Родители пострадавших школьниц прибудут рейсовым самолетом в поселок Каргасок. Все расходы будут оплачены из районного бюджета.

Сегодня 40 дней, как погиб в ДТП отец девочки. Мы поддержим маму, окажем всю необходимую помощь ей и старшей 18-летней дочери, которая живет в Нижневартовске. Семья малообеспеченная, мама работает продавцом в магазине.