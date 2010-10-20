Этой зимой посыпать дороги в Минске будут старыми смесями

Бороться с гололедом будущей зимой коммунальники по-прежнему собираются с помощью давно используемой песко-соляной смеси.

Хоть на нее много нареканий со стороны пешеходов и автомобилистов, специалисты ЖКХ считают, что адекватной альтернативы такой смеси пока нет. Песко-соляная смесь, по их мнению, достаточно хорошо справляется со своей главной задачей — делает движение безопасным во время непогоды.

В то же время белорусские ученые еще год назад занялись разработкой новой дорожной смеси. Ее состав на основе доломитового щебня взялись создать ученые БНТУ вместе со специалистами столичного горремавтодора. Правда, дальше лабораторных испытаний дело пока не продвинулось, пишет «НГ».