В Беларуси сдают на права с первого раза только 60% выпускников автошкол

«Белтехосмотр», курирующий деятельность таких учебных организаций, разработал ряд предложений по повышению качества подготовки курсантов автошкол. В частности, предлагается обязать все автошколы иметь не менее 50 процентов собственных учебных автомобилей и свой автодром, в планах – ограничить сроки эксплуатации учебного авто десятью годами. Площадь автодромов необходимо увеличить до 1200 квадратных метров, при этом одновременно на них не должно будет находиться больше десяти машин. Кроме этого, автошколам придется обзавестись сайтами в Интернете, пишет «Рэспубліка».