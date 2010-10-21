В Беларуси сдают на права с первого раза только 60% выпускников автошкол

В настоящее время в Беларуси подготовкой водителей занимаются 493 автошколы. За сентябрь—октябрь этого года подготовлено более 120 тысяч водителей, из них около 95 тысяч – категории «В». Около 60 процентов курсантов сдают на права с первого раза. Из пришедших сдавать экзамены повторно это удается 75–80 процентам, с третьего раза – примерно 90 процентам.

«Белтехосмотр», курирующий деятельность таких учебных организаций, разработал ряд предложений по повышению качества подготовки курсантов автошкол. В частности, предлагается обязать все автошколы иметь не менее 50 процентов собственных учебных автомобилей и свой автодром, в планах – ограничить сроки эксплуатации учебного авто десятью годами. Площадь автодромов необходимо увеличить до 1200 квадратных метров, при этом одновременно на них не должно будет находиться больше десяти машин. Кроме этого, автошколам придется обзавестись сайтами в Интернете, пишет «Рэспубліка».