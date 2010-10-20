Авария в Гродно: автобус на большой скорости столкнулся с троллейбусом

Только по счастливой случайности жертв удалось избежать. Семь пассажиров троллейбуса доставлены в больницу. В результате ДТП движение на одной из крупнейших улиц областного центра было остановлено больше чем на час.
Водитель троллейбуса:
Боковым зрением заметил, что автобус ехал на большой скорости. Но уже ничего сделать не мог. После удара выкинуло с сиденья. Троллейбус стал неуправляемым. Двигался как хотел.
Очевидец:
Автобус выходит, поворачивает налево. И троллейбус ехал на зеленый. И удар. Женщину, которая стояла в правом ряду, тоже задело.