Авария в Гродно: автобус на большой скорости столкнулся с троллейбусом

Удар был такой силы, что водителя троллейбуса выбило из сиденья и неуправляемая машина вылетела на встречную полосу, задев шесть легковых машин и врезавшись в дерево.

Только по счастливой случайности жертв удалось избежать. Семь пассажиров троллейбуса доставлены в больницу. В результате ДТП движение на одной из крупнейших улиц областного центра было остановлено больше чем на час.

Водитель троллейбуса:

Боковым зрением заметил, что автобус ехал на большой скорости. Но уже ничего сделать не мог. После удара выкинуло с сиденья. Троллейбус стал неуправляемым. Двигался как хотел.

Очевидец:

Автобус выходит, поворачивает налево. И троллейбус ехал на зеленый. И удар. Женщину, которая стояла в правом ряду, тоже задело.