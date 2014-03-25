Водитель за час совершил десяток ДТП и вскрыл себе вены при задержании. Виной всему – психотропы

Новости Беларуси. История, свидетелями которой накануне вечером оказались десятки минчан, в большинстве своем автолюбителей. Многим из них она доставила немало неприятностей, а вот сотрудникам ГАИ и вовсе пришлось работать почти в экстремальных условиях. Более полутора часов им понадобилось, чтобы задержать водителя-нарушителя, чье поведение на дороге ставило под угрозу жизни многих. Впоследствии выяснилось, что тот находился под воздействием психотропов. Развязка оказалась не менее драматичной.

За гранью разума и за границей закона. На скорости, задевая одну за другой машины, черная легковушка не видела препятствий. Таким агрессивным способом иномарка проколесила едва ли не через весь город.

За нарушителем отправилось несколько экипажей ГАИ. Гонка длилась около часа и закончилась в Московском районе Минска. Водитель, оставив машину в тупике, стал убегать от сотрудников милиции.

То, что было дальше, и вовсе не укладывается в голове: мужчина разбил бутылку, а осколками начал вскрывать вены.

Впрочем, острый предмет у него отобрали и сразу же оказали помощь.

В неадекватном состоянии молодого мужчину доставили в больницу скорой помощи. В том, что он принимал синтетический наркотик, водитель признался сразу. Это подтвердили и специалисты.

Андрей Богдан, заведующий Республиканским токсикологическим центром больницы скорой медицинской помощи Минска:

Сделано было заключение, что пациент принял особо опасные психоактивные вещества, которые привели к бредовой симптоматике, в частности, к бреду преследования. Ему показалось, что за ним кто-то гонится, кто-то догоняет.

Под воздействием каких именно запрещенных препаратов находился мужчина, скажет экспертиза. Кстати, сам герой до сих пор в реанимационном отделении.

Водитель:

Без комментариев. Извиняюсь перед всем городом.

Извинения – это, конечно, хорошо, но то, что история будет иметь продолжение – факт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это та самая «БМВ». Кому она принадлежит, непонятно. На машине нет регистрационных номеров. Сейчас она находится на штрафстоянке. Здесь, в кулуарах, ее называют звездной. Сколько ДТП было совершено в тот вечер, еще неизвестно. Сотрудники ГАИ собирают информацию и ищут потерпевших. Предположительно, столкновений было не меньше десятка.

А ведь у водителя даже не было права на управление авто. Его он потерял под градусом.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Московского района Минска:

Ранее водитель был лишен права управления транспортными средствами на три года за управление автомобилем в алкогольном опьянении.

Кстати, и медики, и правоохранители сходятся в одном: наркотическое опьянение гораздо страшнее алкогольного. Психотропы меняют не только сознание, но и поведение. Особенно на дороге. Взять, к примеру, тот же нашумевший спайс.

Алексей Кралько, заведующий сектором наркологического мониторинга Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии:

Спайсы очень мощно действуют на все психические функции человека. И отсюда мы видим неадекватность поведения. Это является определенным фактором, провоцирующим совершение правонарушений.

Осознание приходит уже после. Кстати, многие так и не могут восстановить цепочку событий в памяти, но еще хуже, когда многоточие становится точкой невозврата.