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Белорусские водители стали получать «письма счастья» за парковку

27 ноября 2014 07:39
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Новости Беларуси. Белорусские водители стали получать так называемые «письма счастья» за парковку. На дороги страны выехали первые патрульные автомобили с системой фото- и видеофиксации таких нарушений. Специальные комплексы предназначены для считывания и идентификации государственных номерных знаков.

Прибор в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил остановки, парковки и стоянки, а также проезда по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Штраф за нарушение, снятое на камеру, придет собственнику автомобиля, а не водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # Штрафы

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