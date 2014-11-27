Белорусские водители стали получать «письма счастья» за парковку

Новости Беларуси. Белорусские водители стали получать так называемые «письма счастья» за парковку. На дороги страны выехали первые патрульные автомобили с системой фото- и видеофиксации таких нарушений. Специальные комплексы предназначены для считывания и идентификации государственных номерных знаков.

Прибор в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил остановки, парковки и стоянки, а также проезда по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Штраф за нарушение, снятое на камеру, придет собственнику автомобиля, а не водителю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.