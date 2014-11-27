Минск: на глазах у сотрудников ГАИ пьяный автослесарь на угнанном BMW протаранил эвакуатор

Новости Беларуси. В крови горе-водителя обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

Авария на пересечении МКАД и улицы Шаранговича произошла как раз в тот момент, когда инспекторы ГАИ оформляли эвакуацию неправильно припаркованных машин.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», в ходе разбирательства выяснилось, что 40-летний мужчина, слесарь автомастерской, угнал автомобиль, который владелец оставил ему для ремонта. Устранив неполадки, автослесарь решил прокатиться.



Ранее мужчина уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и судим за угон.

Несколько лет назад напутанное ДТП в прямом и переносном смысле произошло на пересечении Либкнехта-Коржа.

На пешеходной зоне рабочие откачивали канализационную воду, шланг был опущен в дождевую ливневку. В это время с улицы Коржа поворачивал «Мерседес». Водитель не заметил и наехал на сливную муфту, ее намотало на заднее колесо. Шланг натянулся и задел людей на тротуаре (смотрите видео).