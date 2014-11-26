Скорость движения на МКАДе в районе улицы Свислочской ограничена до 50 км/ч

Новости Беларуси. Строго пятьдесят и ни на километр больше. Капитально притормозить на Минской кольцевой водителей вынуждает обустройство переходно-скоростных полос.

Минус одна полоса для движения и скоростной режим понижен до минимума - экстренные меры по организации дорожного движения в районе улицы Свислочской призывают водителей быть максимально внимательными. В унисон с транспортным потоком здесь организуют и ремонтные работы по обустройству полос разгона и торможения.

На финишную прямую строители обещают выйти в марте следующего года.

В планах - обустройство переходно-скоростных полос в районе улицы Промышленной на внутреннем кольце автодороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.