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Скорость движения на МКАДе в районе улицы Свислочской ограничена до 50 км/ч

26 ноября 2014 18:49
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Новости Беларуси. Строго пятьдесят и ни на километр больше. Капитально притормозить на Минской кольцевой водителей вынуждает обустройство переходно-скоростных полос.

Минус одна полоса для движения и скоростной режим понижен до минимума - экстренные меры по организации дорожного движения в районе улицы Свислочской призывают водителей быть максимально внимательными. В унисон с транспортным потоком здесь организуют и ремонтные работы по обустройству полос разгона и торможения.

На финишную прямую строители обещают выйти в марте следующего года.

В планах - обустройство переходно-скоростных полос в районе улицы Промышленной  на внутреннем кольце автодороги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# Дорожное движение # авто

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