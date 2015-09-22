Вместо машины – автобусы, велосипеды и пешие прогулки. В Минске прошел очередной день без автомобиля

Новости Беларуси. Бронзовый призер Олимпиады Любовь Черкашина сменила авто на велосипед, а певица Наталья Тамело проехала в автобусе. Таким образом белорусские леди поддержали инициативу – день без автомобиля. Конечно, в этот вторник экологи призывали всех водителей не садиться за руль, а выбрать альтернативный способ передвижения.

Певица Наталья Тамело называет автомобиль вторым домом. Оно и понятно: плотный график гастролей и постоянные переезды. А вот в день без автомобиля певица с радостью пересаживается на общественный транспорт. Правда, билет, как Наталья, так и мы купить забыли. Вот оно – отсутствие привычки. Однако на общее впечатление это не повлияло.

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Хороший автобус, удобный и комфортный. Вместе с людьми.

Вместе с людьми передвигается по столице и Алексей Кузьмич. Всегда с собой проездной на все виды транспорта. И ежедневный лимит – минимум пять километров пешком. Депутат уверен: в большом мегаполисе без прогулок городскую жизнь так и не ощутишь. А главная функция автомобиля – до дачи довести.

Алексей Кузьмич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике и строительству:

Походя мимо, ты видишь, как люди отдыхают, как с детьми. То есть уже окунаешься в эту городскую будничную жизнь, а не в деловую. А это уже совсем другой вопрос, и человек получает разрядку.

А известная гимнастка Любовь Черкашина в день без авто – на велосипеде. Она привыкла с детства к двухколесному помощнику. А сегодня полезное хобби – по совместительству и тренажер, и универсальный способ передвижения.

Любовь Черкашина, тренер национальной команды Беларуси по художественной гимнастике, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне:

Мы уже давненько пересели на велосипеды, у нас есть хорошие велодорожки. Мы с удовольствием этим пользуемся.

22 сентября во всех районах столицы прошли велопробеги. Принять в них участие мог каждый. Помогали организаторы и с инвентарем. А экологи, в свою очередь, приводили примеры того, как дело частное приносит пользу общую.

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Благодаря этому дню выбросы от мобильных источников в воздушный бассейн в республике сократились в 400 раз, а по городу Минску – в 100.

Сегодня существует масса альтернативных способов, как уменьшить количество выбросов в атмосферу. К примеру, хоть электровелосипед. Его максимальная скорость – 30 километров в час. А если помогать педалями, то и без подзарядки можно проехать все 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А самый эффективный способ позаботиться об экологии проверен временем. Нужно хотя бы один день в году оставлять ключи от автомобиля дома. И ни тебе долгих пробок, ни раздраженных водителей.