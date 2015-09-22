Первый седан бизнес-класса марки «Пежо» белорусской сборки пустили на конвейер в Минской области

Новости Беларуси. Настоящие белорусские «львы». Первый седан бизнес-класса отечественной сборки пустили на конвейер. Французские авто под Минском начали производить, придерживаясь самых строгих европейских стандартов.

Совместное белорусско-французское производство автомобилей «Пежо» и «Ситроен» началось только в феврале 2015 года, а «четыре львенка от белорусской сторонки» уже снискали потребительскую любовь.

Это настоящие белорусские «львы». Только с конвейера и уже на поток. Первый седан бизнес-класса производят в 10 километрах от столицы.

150 лошадиных сил, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Скорость достигает 220 километров в час. А расход топлива и вовсе 7,1. Производители уверяют: удалось совместить, казалось бы, несовместимое – взрывную динамику и экономичность. Неоднократно «сердце» такого авто становилось «Лучшим двигателем в мире». Но и это не все, чем может привлечь четырехколесный «лев».

Юрий Ильин, директор по продажам и развитию дилерской сети «ПС Авто групп» (официальный импортер «Peugeot» и «Citroёn» в Республике Беларусь):

У данного автомобиля полностью светодиодная оптика. Она экономичней, долговечней и практичнее. В автомобиле есть безключевый доступ, семидюймовый сенсорный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогревы сидений и многофункциональный кожаный мультируль.

«Сделано в Беларуси». Под такой маркой уже давно подразумевается гарантия качества. Она, кстати, у 508-ого на 160 тысяч километров пробега, или 5 лет. Цена отечественного француза благодаря локальной сборке приемлемая – от 428 миллионов рублей. Да и на таможенном калькуляторе для белорусов приятный ноль. К тому же этот рестайлинговый бизнес-авто в топовой комплектации соответствует правилам приобретения служебных машин.

Дмитрий Егоров, директор производственного предприятия «Юнисон»:

Если говорить по всем моделям, то мы собрали 600 автомобилей. Конкретно 508-х мы собрали 58 автомобилей.

Сегодня белорусские «львы» есть не только в столице, но и Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле. В ближайшее время появятся и в Могилеве. Кстати, готовы на предприятии удовлетворить спрос не только отечественного покупателя, но и, допусти, российского. Продавать французов белорусской сборки за рубежом планируют уже в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.