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Пьяный бесправник снес кирпичный забор в Минске – пострадала 5-летняя девочка

17 сентября 2015 16:37
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Новости Беларуси. Авария произошла около семи вечера в Заводском районе в Минске.

За рулем «Жигулей» находился 31-летний минчанин, на заднем сидении ехала женщина и ее 5-летняя дочь. На перекрестке водитель не справился с управлением и протаранил кирпичный забор частного дома.

В ДТП пострадал ребенок – девочку везли без специального удерживающего устройства.

По информации инспекторов, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водительского удостоверения у него не было – на права он никогда не сдавал.

# Авария в Минске # авто

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