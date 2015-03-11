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Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон отстранён от работы из-за конфликта с продюсером

11 марта 2015 11:28
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Новости Великобритании. Джереми Кларксон, ведущий одного из самых популярных шоу в мире Top Gear, временно отстранен от эфира. Причиной такого решения стал конфликт с продюсером.

Заявление «Би-би-си»:
Новая серия Top Gear 15 марта показана не будет. Никаких других комментариев Би-би-си сейчас давать не будет.

По данным некоторых британских СМИ, ведущий якобы ударил одного из продюсеров передачи. Как пишет Daily Mirror, пострадавшим оказался 36-летний Ойсин Таймон. Мотивом поступка Кларксона называют недовольство из-за отсутствия еды для съемочной группы после рабочего дня в Ньюкасле.

Сам Кларксон в интервью газете The Sun рассказал, что ждет, пока ситуация разрешится и заверил: никого «не бил».

Официальный представитель «Би-би-си» до окончания разбирательства предпочел ограничиться весьма лаконичным сообщением.

Официальный представитель «Би-би-си»:
Работа Кларксона над передачей приостановлена из-за шумной истории.

Тем временем, поклонники Джереми Кларксона требуют допустить ведущего к работе. Петицию c требованием уже подписали более 180 тысяч человек.

Top Gear считается самой популярной программой в истории «Би-би-си», её смотрят в 214 странах. Передача уже поставила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей.

Джереми Кларксон с перерывом ведет телешоу Top Gear с 1988 года. За это время он неоднократно становился героем скандальных историй.

В 2011 году ведущий предположил, что мексиканские машины «ленивые и напыщенные, как и сами мексиканцы». В 2012 году «Би-би-си» принесла извинения перед индийцами после эпизода в Индии, в котором Кларксон установил в багажник своей машины унитаз, объяснив, что «у каждого, кто приезжает в Индию, немедленно начинается диарея».

На шоумена не раз подавали в суд и за расистские высказывания. При всем при этом в 2013-м Кларксон был признан одним из самых высокооплачиваемых журналистов в истории «Би-би-си».

# авто # Телевидение # Джереми Кларксон

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