Ведущий шоу Top Gear Джереми Кларксон отстранён от работы из-за конфликта с продюсером

Новости Великобритании. Джереми Кларксон, ведущий одного из самых популярных шоу в мире Top Gear, временно отстранен от эфира. Причиной такого решения стал конфликт с продюсером.

Заявление «Би-би-си»:

Новая серия Top Gear 15 марта показана не будет. Никаких других комментариев Би-би-си сейчас давать не будет.

По данным некоторых британских СМИ, ведущий якобы ударил одного из продюсеров передачи. Как пишет Daily Mirror, пострадавшим оказался 36-летний Ойсин Таймон. Мотивом поступка Кларксона называют недовольство из-за отсутствия еды для съемочной группы после рабочего дня в Ньюкасле.

Сам Кларксон в интервью газете The Sun рассказал, что ждет, пока ситуация разрешится и заверил: никого «не бил».

Официальный представитель «Би-би-си» до окончания разбирательства предпочел ограничиться весьма лаконичным сообщением.

Официальный представитель «Би-би-си»:

Работа Кларксона над передачей приостановлена из-за шумной истории.

Тем временем, поклонники Джереми Кларксона требуют допустить ведущего к работе. Петицию c требованием уже подписали более 180 тысяч человек.

Top Gear считается самой популярной программой в истории «Би-би-си», её смотрят в 214 странах. Передача уже поставила рекорд Гиннесса как программа с наибольшим количеством зрителей.

Джереми Кларксон с перерывом ведет телешоу Top Gear с 1988 года. За это время он неоднократно становился героем скандальных историй.



В 2011 году ведущий предположил, что мексиканские машины «ленивые и напыщенные, как и сами мексиканцы». В 2012 году «Би-би-си» принесла извинения перед индийцами после эпизода в Индии, в котором Кларксон установил в багажник своей машины унитаз, объяснив, что «у каждого, кто приезжает в Индию, немедленно начинается диарея».