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Замену автовокзалу «Московский» могут построить в районе станции метро «Борисовский тракт»

09 марта 2015 17:34
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Новости Беларуси. Замену автовокзалу «Московский» могут построить в районе «Борисовского тракта». Сюда планируют перенаправить все пригородные маршруты московского и логойского направлений, а также часть городских маршрутов.

В том числе прорабатывается вопрос о продлении автобусного маршрута № 100 до «Борисовского тракта».

Сейчас предложение о строительстве пригородной станции находится на рассмотрении в Мингорисполкоме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУО «Столичный транспорт и связь»:
Отработали все направления, все станции, которые в этом направлении находятся. И, по нашему мнению, оптимальный вариант размещения станции – в районе «Борисовского тракта».
Что касается обновления трамвайного парка, то после 2017 года мы внесем предложение в Мингорисполком о необходимости закупки где-то около 10 единиц подвижного состава.

# Транспорт Минска # авто # Валерий Шкуратов

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