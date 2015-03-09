В Минске водитель иномарки не вписался в поворот, протаранил три легковушки и скрылся с места ДТП

Новости Беларуси. Ночью 9 марта в Московском районе водитель иномарки не вписался в поворот и протаранил три легковушки. ДТП произошло на улице Есенина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам очевидцев, парень был пьян, однако доказать это пока невозможно.

Горе-водитель вместе с пассажиром скрылся с места ДТП и до сих пор находится в розыске, а злополучный автомобиль ждет своего хозяина на штрафстоянке.

Любовь Трепашко, старший инспектор отдела агитации и пропаганды ОГАИ Московского района:

Скорость виновника дорожно-транспортного происшествия была не менее 80 км/ч на данном проезде. Водитель скрылся с места происшествия. На данный момент проводится проверка, его личность установлена.