Минск: 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба на круговой развязке в районе улицы Ванеева

Новости Беларуси. 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба. ДТП произошло на круговой развязке в районе улицы Ванеева. Мужчина утверждает, что ехал с разрешённой скоростью, но с утра дорожное покрытие было скользким, что и спровоцировало аварию. Однако инспекторы ГАИ придерживаются другой версии.

По предварительному обследованию, водитель не рассчитал скоростной режим на повороте и, как следствие, автомобиль занесло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.