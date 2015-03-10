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  • Минск: 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба на круговой развязке в районе улицы Ванеева

Минск: 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба на круговой развязке в районе улицы Ванеева

10 марта 2015 18:56
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Новости Беларуси. 10 марта утром водитель иномарки не справился с управлением и врезался в опору столба. ДТП произошло на круговой развязке в районе улицы Ванеева. Мужчина утверждает, что ехал с разрешённой скоростью, но с утра дорожное покрытие было скользким, что и спровоцировало аварию. Однако инспекторы ГАИ придерживаются другой версии.

По предварительному обследованию, водитель не рассчитал скоростной режим на повороте и, как следствие, автомобиль занесло, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт

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