В Жлобинском районе BMW врезался в дерево. Два человека погибли, авто разорвало на части

Новости Беларуси. Трагедия в Жлобинском районе произошла в ночь с субботы на воскресенье. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где столкнулся с деревом. От удара иномарку в буквальном смысле разорвало на части.

Водитель автомобиля и его пассажир скончались на месте происшествия. Как сообщили в ГАИ, в сентябре 2010 года водитель был лишён прав.

Напомним, недавно ночное катание в Гомельской области обернулось трагедией. 38-летний мужчина, управляя квадроциклом, выехал на правый по ходу движения газон, врезался в дорожный знак, после чего в дерево. Водитель погиб, пассажир оказался в реанимации. Днём ранее в Смолевичах водитель иномарки при повороте налево не убедился в безопасности манёвра, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу. В результате аварии 20-летний водитель мотоцикла и пассажир – его ровесник – с тяжелыми травмами доставлены в больницу (смотрите видео).