Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Израиле. 4 человека погибли, 25 ранены

Новости Израиля. Крупная авария произошла в центральной части Израиля. Вблизи города Реховот столкнулся пассажирский автобус с грузовиком. От полученных травм на месте погибли четыре человека, 25 пострадали, 14 из них госпитализированы. Состояние одного пациента медики оценивают как критическое, еще двоих как тяжелое.

По неустановленной пока причине автобус врезался в остановившийся у обочины грузовик. Последний от удара перевернулся. На данный момент известно, что водитель автобуса скоростной режим не нарушал.

Начато расследование. Трасса временно перекрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.