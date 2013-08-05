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Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Израиле. 4 человека погибли, 25 ранены

05 августа 2013 10:05
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Новости Израиля. Крупная авария произошла в центральной части Израиля. Вблизи города Реховот столкнулся пассажирский автобус с грузовиком. От полученных травм на месте погибли четыре человека, 25 пострадали, 14 из них госпитализированы. Состояние одного пациента медики оценивают как критическое, еще двоих как тяжелое.

По неустановленной пока причине автобус врезался в остановившийся у обочины грузовик. Последний от удара перевернулся. На данный момент известно, что водитель автобуса скоростной режим не нарушал.

Начато расследование. Трасса временно перекрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария автобуса

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