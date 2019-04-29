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В Колодищах водитель квадроцикла врезался в дерево и погиб

29 апреля 2019 13:47
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Новости Беларуси. 28 апреля около половины седьмого вечера в агрогородке Колодищи Минского района погиб водитель квадроцикла.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, во время поворота 50-летний местный житель не смог удержать мотовездеход на дороге. Транспортное средство съехало в кювет, врезалось в дерево и перевернулось.  

От полученных травм водитель погиб на месте. Отмечается, что на мужчине не было мотошлема.  

Проводится проверка.  

Весной 2019 года в Витебском районе погиб несовершеннолетний водитель мотоблока.  

Парень наехал на бордюрный камень – подробнее здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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