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В Витебске открыто движение по объездной, которая освободит его от ежедневного 7-тысячного транзитного потока

28 сентября 2012 12:00
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Новости Беларуси. Не заезжая в Витебск, большегрузы теперь смогут ехать на Минск, Полоцк, Москву, Смоленск, страны Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство обошлось в 300 миллиардов рублей. В перспективе инвестировать в транспортные артерии города еще столько же, замкнуть кольцо объездной, построив и северо-западный обход вокруг Витебска.

Адам Коноплич, генеральный директор РУП «Витебскоблавтодор»:
Это сложное инженерное сооружение. Можете представить, на 25 км юго-западного обхода Витебска - 4 транспортных развязки на разных уровнях, 2 транспортных развязки (одна - кольцевое пересечение, вторая -светофорный объект), 2 моста - один через Западную Двину и другой через Лучесу.

# Автодороги Беларуси # Государственная политика # авто

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