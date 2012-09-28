В Витебске открыто движение по объездной, которая освободит его от ежедневного 7-тысячного транзитного потока

Новости Беларуси. Не заезжая в Витебск, большегрузы теперь смогут ехать на Минск, Полоцк, Москву, Смоленск, страны Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство обошлось в 300 миллиардов рублей. В перспективе инвестировать в транспортные артерии города еще столько же, замкнуть кольцо объездной, построив и северо-западный обход вокруг Витебска.

Адам Коноплич, генеральный директор РУП «Витебскоблавтодор»:

Это сложное инженерное сооружение. Можете представить, на 25 км юго-западного обхода Витебска - 4 транспортных развязки на разных уровнях, 2 транспортных развязки (одна - кольцевое пересечение, вторая -светофорный объект), 2 моста - один через Западную Двину и другой через Лучесу.