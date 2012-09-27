В Минске трамвай сбил 25-летнего пешехода. Молодой человек скончался в больнице

Новости Беларуси. Вчера вечером около 23.45 в столичном микрорайоне Зелёный Луг трамвай наехал на 25-летнего пешехода. Транспортным средством управляла 34-летняя женщина.

По словам очевидца, который находился в трамвае в момент происшествия, наезд на пешехода совершён вне пешеходного перехода, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

Очевидец (сообщение на onliner.by):

Возле Севастопольского парка трамвай тормознул, до этого вроде как удар (трамваи и без этого гремят). Подходим к водителю, она вся трясётся, я, мол, человека сбила, мы выбежали, лежит парень вроде молодой, дышит с хрипом.

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму тяжелой степени, переломы основания черепа и ребер. Молодой человек скончался в больнице через 6 часов после происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч.2 УК РБ. Причина, по которой пешеход вышел на трамвайные пути, выясняется. Отдел расследований преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта следственного управления Следственного комитета по Минску проводит расследование.

13 сентября в Витебске 30-летний мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, попал под трамвай. Извлечь его смогли только с помощью сотрудников МЧС: мужчина оказался заблокированным под вагоном. Пострадавший госпитализирован с переломом бедра.