Голландец на необычном веломобиле путешествует по Беларуси

Новости Беларуси. Необычное трехколесное транспортное средство видели в районе Цнянки, на МКАД, на дороге Минск – Национальный аэропорт Минск, сообщает ctv.by со ссылкой на onliner.by.

По словам очевидцев, у трёхколёсного одноместного устройства отсутствует двигатель: соответствующего звука не было слышно. Как выяснилось, это так называемый веломобиль.

Как рассказывают посетители форума Клуба энтузиастов биотранспорта (Россия) необычным веломобилем управляет голландец Вим Руттен, ему чуть больше 51 года. Мужчина увлекается путешествиями: в прошлом году на веломобиле Strada он проехал от порога своего дома до украинского города Ровно и обратно. В этот раз конечная точка марафона голландца – Москва. Маршрут проходит через Германию, Польшу и Беларусь. Ежедневно в дороге он преодолевает 300-350 км. От сопровождения мужчина отказался.

Судя по фото, правил дорожного движения голландец не нарушает. Велосипед и веломобиль в правилах равны: оба называются транспортным средством, приводимым в движение мускульной силой человека, находящегося на (в) нем.

Голландцы, пожалуй, бьют все рекорды по использованию необычных транспортных средств. Напомним, с марта в Амстердаме можно увидеть плавающий туристический автобус. Инженеры сконструировали транспорт, который может передвигаться как по воде, так и по суше специально для низких мостов. На вид самый обычный четырехколесный автобус на 50 посадочных мест, но с помощью электромоторов он превращается в прогулочный катер. Кстати, он, как и веломобиль Вима Руттена, синего цвета.