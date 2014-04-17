Пожарная машина на полном ходу врезалась в ресторан в США. Пострадали 15 человек

Новости США. В американском штате Калифорния пожарная машина на полном ходу врезалась в ресторан.

Авария произошла, когда одна из спецмашин, спеша на задание, с включенными сигналами выехала на оживленный перекресток на красный свет и столкнулась с другим автомобилем.

От удара водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство протаранило заполненный людьми ресторан. Пострадали 15 человек. Один из них находится в критическом состоянии. Жизни остальных пострадавших, по предварительной информации, вне опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.