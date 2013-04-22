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В Смолевичском районе 55-летний мужчина выбежал на трассу и был насмерть сбит легковушкой

22 апреля 2013 13:53
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Новости Беларуси. 55-летний мужчина погиб в Смолевичском районе. Накануне вечером пешеход выбежал на дорогу Слобода – Новосады, где был сбит легковым авто. Пешеход погиб на месте аварии.

Тем временем, Госавтоинспекция области на этой неделе проводит спецоперацию «Скорость». Автолюьителям советуют следить за показателями спидометра, особенно в населенных пунктах. На основных магистралях области расположено около 30 специальных датчиков контроля скорости, на особо опасных участках дороги будут устанавливать мобильные радары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Аварии # Авария в Минской области # авто

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