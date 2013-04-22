Новости Беларуси. В Мексике разбился автобус с паломниками. Погибли по меньшей мере три человека, еще 42 получили ранения. Точные причины аварии пока не установлены.

Предполагается, что водитель потерял управление на одном из участков автострады, в результате чего автобус перевернулся.

Паломники направлялись на религиозную церемонию в храме Святой Девы Марии Гваделупской в мексиканской столице. Пострадавшие госпитализированы, некоторые из них - в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.