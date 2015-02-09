В Слуцком районе 21-летний минчанин не справился с управлением и столкнулся с легковушкой: погибли 2 человека

Новости Беларуси. Два человека погибли в аварии в Слуцком районе. Ночью на перекрестке в деревне Ячево столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации ГАИ, не справился с управлением 21-летний житель столицы. С ним в салоне находились четверо пассажиров.

24-летняя девушка погибла на месте, еще одна спутница умерла в реанимации. В больницу доставили еще одну девушку.

Чтобы освободить пострадавших, потребовалась помощь спасателей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.