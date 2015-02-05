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На МКАД легковушка врезалась в столб: от удара вырвало двигатель и водительскую дверь, мужчина погиб

05 февраля 2015 17:48
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП на кольцевой. 5 февраля днем на 36-м километре МКАД иномарка врезалась в столб.

Удар был такой силы, что из автомобиля вырвало двигатель и водительскую дверь. Мужчина погиб на месте.

Обстоятельства аварии сейчас выясняет следствие. По предварительной версии, водителю стало плохо за рулем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Новохатский, инспектор ДПС ОГАИ Фрунзенского района:
В момент прибытия скорой помощи была зафиксирована смерть водителя. Мужчина 1975 года рождения. В данный момент работает следственная оперативная группа управления ГАИ.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Фотофакт # Виктор Новохатский

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