Авария под Гродно: понадобился подъемный кран, чтобы вытянуть многотонную фуру из кювета

Новости Беларуси. Подъемный кран понадобился, чтобы вытянуть многотонную фуру из кювета. Авария произошла под Гродно. Машина, гружёная детскими подгузниками не вписалась в поворот, пробила металлическое ограждение и рухнула с высоты нескольких метров прямо в овраг. Удар пришёлся на левую сторону кабины, в результате чего водитель оказался заблокированным. Чтобы добраться до мужчины, спасателям понадобился подъёмный кран и спецоборудование. С различными травмами водитель, гражданин Польши, был доставлен в Гродненскую больницу.

Владимир Иванцов, заведующий травматологическим отделением №3 Гродненской больницы скорой медицинской помощи:

Он был осмотрен дежурной бригадой в составе травматолога, терапевта и анестезиолога. Костных травматических повреждений скелета у него не выявлено. На сегодняшний день состояние у него удовлетворительное, конечность которая была травмирована не беспокоит. Он встаёт на эту ногу, наступает и дальнейший прогноз для его жизни и трудоспособности благоприятный.

По словам медиков, водитель отделался лёгкими ушибами. Сейчас он выписан из больницы и направляется домой. Причинами ДТП стала плохая видимость и несоблюдение скоростного режима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.