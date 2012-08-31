В пятницу на вызде из Минска в третьей полосе - две крупные аварии

Новости Беларуси. Утром 31 августа на МКАД произошло сразу несколько ДТП. Две аварии и вовсе случились с интервалом в пару метров и в несколько секунд.

В третьей полосе на выезде из города столкнулись три легковушки. Вслед за ними МАЗ врезался в микроавтобус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель грузовика, пострадавший:

Резко из-за меня выскочила белая машина. Я даже не успел заметить ее марку. Водитель этого авто выскочил на третью полосу. Там машины стали тормозить. Потом этот же автомобиль вскочил на мою полосу, прямо перед двигавшимся передо мной микроавтобусом. Тот начал тормозить. И я начал тормозить, но у меня груза много – резко машину не остановишь. Вот я и примял микроавтобус.