На нерегулируемом пешеходе в Минске водитель Renault Scenic сбил двух женщин

Новости Беларуси. Две сотрудницы ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» 29 августа днем попали под машину. Женщины шли на обед по нерегулируемому пешеходному переходу. В двух полосах машины остановились, а вот водитель Renault Scenic в третьей не успел затормозить.

Мужчина за рулем находился в состоянии шока. Он не смог объяснить свои действия, и был отправлен на медицинское освидетельствование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Минько, инспектор ОГАИ РУВД Московского района:

Пострадали гражданки 1968 и 1974 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, у одной женщины перелом ключицы, каждая получила черепно-мозговую травму.