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На нерегулируемом пешеходе в Минске водитель Renault Scenic сбил двух женщин

30 августа 2012 13:51
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Новости Беларуси. Две сотрудницы ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» 29 августа днем попали под машину. Женщины шли на обед по нерегулируемому пешеходному переходу. В двух полосах машины остановились, а вот водитель Renault Scenic в третьей не успел затормозить. 

Мужчина за рулем находился в состоянии шока. Он не смог объяснить свои действия, и был отправлен на медицинское освидетельствование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Денис Минько, инспектор ОГАИ РУВД Московского района:
Пострадали гражданки 1968 и 1974 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу. По предварительным данным, у одной женщины перелом ключицы, каждая получила черепно-мозговую травму. 

# Аварии # авто # Фотофакт # Денис Минько # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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