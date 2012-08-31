Peugeot 306 протаранил трактор под Минском, водитель трактора погиб

Новости Беларуси. 43-летний тракторист погиб в ДТП в Мядельском районе. Трагедия произошла на деревенской дороге населенного пункта Равячка. Тракторист на повороте не пропустил легковое авто. От сильного удара сельхозтехника опрокинулась. Водитель погиб на месте. Гражданин 1974 года рождения, управлявший автомобилем «Peugeot 306», не пострадал, сообщает ctv.by со ссылкой на kraj.by.

Андрей Бородич, инспектор ДПС ГАИ Мядельского РОВД:

Автомобиль врезался в левое переднее колесо трактора и «отпружинил». Трактор съехал в кювет и опрокинулся. Водитель погиб на месте. Известно, что он был трезв и не пил последнее время вообще.

И трактор, и автомобиль находились на главной дороге. В тот момент, когда трасса делала вираж влево, водитель трактора решил свернуть на второстепенную дорогу. При этом он должен был уступить дорогу двигавшемуся справа «Peugeot 306», чего не сделал. Возбуждено уголовное дело. По факту аварии проводится проверка.