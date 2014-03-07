В преддверии 8 Марта ГАИ Минска поздравило женщин-водителей и вручило им полезные подарки

Новости Беларуси. С наступающим праздником весны поздравляют женщин 7 марта милиционеры. В Минске инспекторы провели акцию, посвященную 8 Марта. Они останавливали женщин-водителей, поздравляли их с наступающим праздником и вручали полезные подарки и памятные сувениры.

Без внимания не остались и дамы-пешеходы. Для них также подготовили приятные сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Масенза, заместитель начальника ГАИ Московского района Минска:

Зачастую наши водители женского пола, автолюбители видят сотрудников ГАИ серьезных, на работе, во время несения службы. Здесь мы решили немножко разрядить обстановку, показать нашим автолюбителям-девушкам, что сотрудники милиции, сотрудники ГАИ могут быть веселыми людьми, которые действительно пытаются и стараются подарить радость нашим любимым женщинам.

Женщины-водители:

Неожиданно остановили, вроде, ничего не нарушала. Вообще, приятно.

Я хочу сказать спасибо большое за поздравления. Было очень неожиданно, даже немного волнуюсь. Но вообще замечательно, что так придумали и поздравляют наших женщин.