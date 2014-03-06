У «Фольксвагена» вырвало двигатель при столкновении на трассе «Минск – Гродно». Мужчина спешил к жене в реанимацию

Новости Беларуси. Авария на 148-м километре дороги «Минск – Гродно» в Лидском районе Гродненской области. Участники этого ДТП чудом остались живы.

Как сообщили в ГАИ, водителю «Гольфа» позвонили и сообщили, что его жену с инсультом везут в реанимацию. В тот момент мужчина находился на работе. Он сразу же сел с другом в машину и помчался в больницу. При пересечении автострады водитель не пропустил микроавтобус. «Гольф» оказался в кювете.

ГАИ Гродненской области:

Водитель легкового автомобиля «Фольксваген-Гольф» при пересечении автострады со стороны деревни Докудово не пропустил микроавтобус, тоже «Фольксваген». «Гольф», у которого вырвало двигатель, оказался в кювете. Рухнувший на правую сторону «Крафтер» в таком положении более 100 метров двигался по полосе встречного движения.

Напомним, несколько дней назад в Гомельской области произошла авария со смертельным исходом. Погиб 5-месячный ребенок. По предварительной информации, 30-летняя жительница Гомеля двигалась по территории Калинковичского района. В салоне иномарки на переднем сиденье, не оборудованном автокреслом, находился ее маленький ребенок. Он даже не был пристегнут ремнем.